Сторона обвинения обжаловала возврат дела ростовчанина Серебренникова в прокуратуру



Гособвинение подало жалобу в суд по поводу возврата дела ростовчанина Серебренникова в прокуратуру. Об этом сообщает Мещанский суд Москвы.



Сейчас жалоба находится в канцелярии суда. Дата заседания по этому вопросу ещё неизвестна.



Напомним, 11 сентября суд решил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру. Судья Ирина Аккуратова сообщила, что в обвинительном заключении есть ошибки и нарушения, поэтому документы отправили на доследование. Сторона защиты и сами обвиняемые поддежрали решение. Гособвинение же осталось недовольным таким поворотом событий.



Режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». В августе 2017 года его поместили под домашний арест. Его отпустили под подписку о невыезде только 8 апреля 2019 года. Всё это время Серебренников продолжал работу над своими фильмами и спектаклями. В числе прочего, он выпустил кинокартину «Лето», которая удостоилась множества наград.



Недавно Кирилла признали «Человеком года» по версии журнала GQ. Он получил премию за большой вклад в творчество.

