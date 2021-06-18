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Дорога к детсаду № 251 в Ростове усеяна мусором

Дорога к детсаду № 251 в Ростове усеяна мусором
В Ростове дорога к детскому саду № 251 по улице Ленина усеяна мусором. Ежедневно горы отходов отравляют жизнь маленьким ростовчанам и их педагогам.

Несколько лет назад на этом месте стоял кирпичный ларек. Его использовали как стенд для размещения объявлений. А когда часть стены обрушилась, местные жители устроили там свалку. Видимо, людям было лень идти до ближайшего мусорника, и они решили выбрасывать свои пакеты с отходами прямо возле детского сада. С каждым днем мусора становилось все больше, и вскоре там образовалась огромная свалка.

Ежедневно прохожие и, в частности, воспитанники детского садика вынуждены дышать зловонным запахом. Малыши и родители обеспокоены, ведь в этой горе могут быть крысы, которые нередко нападают на людей.

- Недалеко есть еще один детский сад. Каждый день тут проходят десятки родителей с детьми, - возмущаются горожане. - Неужели власти не могут повлиять на это. Навели бы уже порядок, чтобы дети не росли среди помойки.

Как рассказали Rostov.ru в отделе благоустройства Ворошиловского района, собственника у заброшенного здания нет. Постройка находится на балансе администрации. Однако на момент публикации никаких планов по ликвидации стихийной свалки не было.

- Пока возможности как-либо повлиять на эту стихийную свалку, к сожалению, нет, - ответил ведущий инженер отдела благоустройства Ворошиловского района Виталий Ефимов.

Примечательно, что стихийных свалок в Ростове появилось настолько много, что они стали практически визитной карточкой донской столицы. Город буквально погряз в мусоре, за исключением центральных улиц. Вероятно, именно на их благоустройство ежегодно уходят миллионы рублей, за которые можно было очистить уже весь Ростов.

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