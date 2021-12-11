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Старшая дочь ростовчанина Басты получила желтый пояс по тхэквондо

Старшая дочь ростовчанина Басты получила желтый пояс по тхэквондо
Дочка рэпера Басты получила желтый пояс по тхэквондо. Успехами своего ребенка исполнитель поделился у себя в микроблоге. Василий Вакуленко опубликовал фото и подписал: «Моя гордость».

Желтый пояс по тхэквондо говорит о том, что спортсмену присвоен 8-й гуп (ученическая степень). В этом случае цвет пояса — символ плодородной почвы, на которой растут знания, основы, опоры, выносливости. Знания, приобретенные учеником на этом уровне, станут фундаментом на остальном пути. От их прочности будет зависеть основательность и незыблемость всего строения знаний, умений и навыков.

Стоит отметить, что у Басты есть еще одна дочь - Василиса. Девочка как две капли воды похожа на своего звездного отца.
Фото: Инстаграм Басты.
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