Старшая дочь ростовчанина Басты получила желтый пояс по тхэквондо

Фото: Инстаграм Басты.

Дочка рэпера Басты получила желтый пояс по тхэквондо. Успехами своего ребенка исполнитель поделился у себя в микроблоге. Василий Вакуленко опубликовал фото и подписал: «Моя гордость».Желтый пояс по тхэквондо говорит о том, что спортсмену присвоен 8-й гуп (ученическая степень). В этом случае цвет пояса — символ плодородной почвы, на которой растут знания, основы, опоры, выносливости. Знания, приобретенные учеником на этом уровне, станут фундаментом на остальном пути. От их прочности будет зависеть основательность и незыблемость всего строения знаний, умений и навыков.Стоит отметить, что у Басты есть еще одна дочь - Василиса. Девочка как две капли воды похожа на своего звездного отца.