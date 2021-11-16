Станция канатной дороги на левбердоне будет восточнее «Ростов Арены»

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В рамках общественного обсуждения изменений в генплан Ростова обсудили местоположениеновой станции канатной дороги. Ее разместят на участке восточнее «Ростов Арены».Ранее остановку канатной дороги хотели сделать на улице Левобережной. Но из-за изменений проекта стало ясно, что станцию разместят южнее, рядом со стадионом. Здесь установят опоры будущей дороги и создадут зоны отдыха.Новая двухкилометровая канатная дорога соединит Театральную площадь с левым берегом Дона. У дороги будет четыре станции — на правом берегу Дона, на Зеленом острове и две в левобережной части.Во время обсуждения проекта общественники предложили экологам принять участие в принятии градостроительного решения. Общая площадь, выделенная на межевание составила 77 га.