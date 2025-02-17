Арестовали третьего заместителя губернатора Ростовской области

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В Ростовской области были задержаны трое из 11 заместителей главы донского региона. Первое задержание произошло 24 ноября. По предварительной информации, в момент передачи взятки Виталию Кушнареву в его кабинет ворвались сотрудники правоохранительных органов. Виталия Кушнарева подозревают в получении 27 миллионов рублей и незаконном хранении оружия. В ходе обыска в его доме был найден пистолет.Суд Кировского района избрал в отношении Виталия Кушнарева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 января. После этого Кушнарева перевели в следственный изолятор в Москве. Басманный суд принял решение о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца.Следующей на очереди стала Лилия Федотова. 3 февраля она была задержана. Министра транспорта подозревают в превышении полномочий. В отношении Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.Тройку замкнул министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. Его задержали 17 февраля. В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».Также сообщается, что прошли обыски у советника губернатора донского региона Виктора Гончарова.