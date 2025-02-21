Советника губернатора Ростовской области задержали 21 февраля

Фото: соцсети

Виктора Гончарова, бывшего заместителя губернатора Ростовской области, а ныне советника губернатора, задержали 21 февраля. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на источник.Гончарова подозревают в превышении должностных полномочий.Напомним, что с 2010 по 2013 годы Виктор Гончаров занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, отвечая за организационную, кадровую работу и вопросы местного самоуправления.С 2014 по 2016 год он руководил АО «Региональная корпорация развития».6 декабря 2016 года Виктор Гончаров вновь занял должность замгубернатора донского региона.С 2017 по 2020 годы он исполнял обязанности атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».С сентября 2023 года Виктор Гончаров занимает должность председателя Совета директоров Региональной корпорации развития.