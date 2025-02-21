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Советника губернатора Ростовской области задержали 21 февраля

Советника губернатора Ростовской области задержали 21 февраля
Виктора Гончарова, бывшего заместителя губернатора Ростовской области, а ныне советника губернатора, задержали 21 февраля. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на источник.

Гончарова подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, что с 2010 по 2013 годы Виктор Гончаров занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, отвечая за организационную, кадровую работу и вопросы местного самоуправления.

С 2014 по 2016 год он руководил АО «Региональная корпорация развития».

6 декабря 2016 года Виктор Гончаров вновь занял должность замгубернатора донского региона.

С 2017 по 2020 годы он исполнял обязанности атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

С сентября 2023 года Виктор Гончаров занимает должность председателя Совета директоров Региональной корпорации развития.
Фото: соцсети
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