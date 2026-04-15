В мае 2026 года донские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Размер надбавки будет зависеть от уровня заработной платы и стажа работы.Бывшие лётчики и шахтёры, а также люди, которым в апреле исполнилось 80 лет, и инвалиды I группы получат дополнительные выплаты к пенсии по старости. Если человек с I группой инвалидности уже отметил 80-летие, повторной двойной выплаты не предусмотрено.Пенсионерам, у которых на содержании есть нетрудоспособные члены семьи, будет положена доплата. Выплата увеличивается за каждого иждивенца на одну треть (но не более чем за трёх человек).Также участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную выплату — 10 тысяч рублей.Фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 584,69 рубля (без учёта районного коэффициента). После повышения её размер составит 19 169,38 рубля в месяц.В связи с майскими праздниками пенсионные выплаты будут перечислены в апреле. Все, кому пенсия приходит через банк с 1-го по 4-е число месяца, получат пенсию до 30 апреля. А тем, кто забирает деньги в почтовых отделениях, пенсию доставят по обычному графику.