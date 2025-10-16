Срочник из Ростова умер во время дежурства в Кремле

ФОТО: Ростов ру для иллюстрации.

На Соборной площади Кремля ранним утром 16 октября во время дежурства скончался солдат-срочник из Ростова-на-Дону. Инцидент произошёл около 6 часов утра, когда молодой человек находился на посту. Причины его внезапной смерти пока остаются неизвестными, но предполагается, что у него остановилось сердце.За несколько дней до трагедии юноша отметил своё 19-летие. Перед началом службы в армии у него не было выявлено никаких заболеваний. Во время медицинского осмотра врачи обнаружили лишь незначительные проблемы с ногами, которые возникли ещё в детстве и не оказывали влияния на его здоровье.Последний раз молодой человек общался с родными 12 октября после суточной смены. Он сказал, что сильно устал и хочет отдохнуть. Как сообщает «МК», парень был единственным ребёнком в семье. Его мать работала врачом, а отец занимался мелким бизнесом.В этом году на службу в Кремль из Ростовской области были направлены 25 призывников. Обычно это лучшие солдаты, которые проявили себя не только в учёбе, но и в спорте, а также добились других успехов.Каждый год из Ростовской области в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправляются призывники из различных городов и районов. Среди них — Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Таганрог, Шахты, а также Аксайский, Белокалитвинский, Красносулинский и Константиновский районы. Эта традиция существует с 2005 года.Кандидаты проходят строгий отбор, который включает профессиональное и психологическое тестирование, а также углублённое медицинское обследование. Особое внимание уделяется их физическим данным: рост призывников должен быть от 175 до 190 см, телосложение — пропорциональным. Кроме того, оцениваются их морально-психологическое состояние и внешний вид.Обычно в Президентский полк отбирают по 15 человек в ходе каждого призыва. В этом году число призывников увеличено, так как донские призывники показывают отличные результаты в выполнении возложенных на них задач. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.