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Солдат-срочник из Ростовской области в шутку заминировал самолет в Благовещенске

Солдат-срочник из Ростовской области в шутку заминировал самолет в Благовещенске
Солдат-срочник из Ростовской области в шутку заминировал самолет Благовещенск - Москва. Происшествие случилось утром 8 июля.

20-летний парень после демобилизации направлялся домой с Дальнего Востока. В городе Благовещенске он сел на авиарейс в Москву, а оттуда планировал отправиться в Ростовскую область.

Молодой человек прошел на борт воздушного судна авиакомпании S7 и ждал отправления на взлетной полосе. Когда посадка закончилась, парень сообщил о том, что самолет заминирован.

На место сразу же направили силовиков. Около 200 пассажиров, находящихся на борту, эвакуировали, а вылет перенесли. После осмотра правоохранители не нашли никаких подозрительных предметов, представляющих опасность.

Позже парень признался, что пошутил и никакой мины в самолете нет. Его задержали. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Какие убытки понесла авиакомпания из-за задержанного рейса, неизвестно. В S7 предоставить комментарий по поводу ЧП не смогли.

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