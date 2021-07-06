Солдат-срочник из Ростовской области в шутку заминировал самолет в Благовещенске

Солдат-срочник из Ростовской области в шутку заминировал самолет Благовещенск - Москва. Происшествие случилось утром 8 июля.20-летний парень после демобилизации направлялся домой с Дальнего Востока. В городе Благовещенске он сел на авиарейс в Москву, а оттуда планировал отправиться в Ростовскую область.Молодой человек прошел на борт воздушного судна авиакомпании S7 и ждал отправления на взлетной полосе. Когда посадка закончилась, парень сообщил о том, что самолет заминирован.На место сразу же направили силовиков. Около 200 пассажиров, находящихся на борту, эвакуировали, а вылет перенесли. После осмотра правоохранители не нашли никаких подозрительных предметов, представляющих опасность.Позже парень признался, что пошутил и никакой мины в самолете нет. Его задержали. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.Какие убытки понесла авиакомпания из-за задержанного рейса, неизвестно. В S7 предоставить комментарий по поводу ЧП не смогли.