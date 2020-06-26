Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 25 пенсионеров

Появилась информация о том, к каким возрастным категориям принадлежат новые пациенты с коронавирусом в Ростовской области. Статистические данные за 29 июня опубликованы на сайте правительства региона.За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 97 людям. Среди них — 20 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 52 — от 46 до 65 лет, 19 — от 66 до 79 лет и шесть — старше 80 лет. В течение последних нескольких месяцев это первый случай, когда среди новых инфицированных нет ни одного ребёнка.С учётом последних данных на Дону официально зафиксировано 9 517 заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали 120 человек, включая 12-летнего ребёнка.