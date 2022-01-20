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Спустя шесть часов ростовский аэропорт Платов возобновил работу

Спустя шесть часов ростовский аэропорт Платов возобновил работу
Ростовский аэропорт возобновил работу спустя шесть часов. Пассажиры задержанных рейсов смогли отправиться в несколько городов России после полуночи 22 января.

К часу ночи в донскую столицу прибыли воздушные судна, находившиеся на запасных аэродромах. В их числе рейсы из Самары, Санкт-Петербурга и два - из Москвы. Напомним, пилоты этих самолетов должны были приземлиться в Платове около 18:30-19:00 часов. Однако из-за разыгравшейся непогоды в Ростовской области Платов закрыли, а рейсы направили в Краснодар и Волгоград. Там они и дожидались открытия донской авиагавани.

Самолеты из Ростова тоже смогли вылететь. Спустя долгие часы ожидания отправились рейсы в Тюмень, Уфу, Санкт-Петербург и Новосибирск. Исключением стал только рейс в Москву SU-1169. Его задержали еще на пару часов - до 2:45.
Фото: forum.awd.ru.
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