Ростовский аэропорт Платов на несколько часов закрыли из-за непогоды
Ростовский аэропорт из-за непогоды закрыли на несколько часов. По информации DonDay.ru, донская авиагавань до сих пор не принимает самолеты.
Рейсы из Санкт-Петербурга, Самары и два - из Москвы должны были приземлиться в Платове в 18-19 часов, но не смогли сесть. Один из московских самолетов отправился на запасной аэродром в Волгоград, а остальные - в Краснодар. Вероятно, воздушному судну из Дубая тоже придется лететь к другому аэропорту. Из-за неблагоприятных метеоусловий Платов закрыт как минимум до часу ночи.
Аналогичная ситуация и с рейсами, которые должны были вылететь из Ростова. С 19 часов задержаны самолеты в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфу.
Метель накрыла Ростовскую область вечером 21 января. Видимость сильно ухудшилась, из-за чего на трассах стали появляться пробки.
Мокрый снег и туман накрыли почти всю Ростовскую область. Видимость ухудшилась не только на высоте нескольких километров, но и на обычных дорогах. Вечером 21 января на трассе под Ростовом из-за непогоды случилось ДТП. Движение автомобилистов в считанные минуты сковала гигантская пробка.