Спустя пять месяцев пропавшего в Ростове мужчину нашли живым



Жителя Ростова-на-Дону разыскали спустя пять месяцев после пропажи. Владимира Нечепаева нашли 5 марта.



Дончанин пропал 30 сентября. В тот день он вышел из дома, прихватив с собой дорожную сумку. Он сразу перестал выходить на связь с родными. Никто не знал, куда он мог отправиться. Члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг» и полицейские разыскивали его по всей Ростовской области.



Наконец, через пять месяцев Владимира нашли. Его местонахождение установили правоохранители. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. В отношении него не совершалось противоправных действий.