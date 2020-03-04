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Спустя пять месяцев пропавшего в Ростове мужчину нашли живым

Спустя пять месяцев пропавшего в Ростове мужчину нашли живым
Жителя Ростова-на-Дону разыскали спустя пять месяцев после пропажи. Владимира Нечепаева нашли 5 марта.

Дончанин пропал 30 сентября. В тот день он вышел из дома, прихватив с собой дорожную сумку. Он сразу перестал выходить на связь с родными. Никто не знал, куда он мог отправиться. Члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг» и полицейские разыскивали его по всей Ростовской области.

Наконец, через пять месяцев Владимира нашли. Его местонахождение установили правоохранители. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. В отношении него не совершалось противоправных действий.

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