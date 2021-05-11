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Пропавшего полгода назад жителя Ростовской области нашли живым

Пропавшего полгода назад жителя Ростовской области нашли живым
Житель Ростовской области, пропавший больше полугода назад, найден живым. Об этом 13 мая рассказали волонтеры.

Житель села Самарское Азовского района Юрий Логачев пропал в начале октября 2020 года. 41-летний мужчина отправился в Московскую область, но перестал выходить на связь с родными. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Долгих полгода шли поиски мужчины. Когда родные уже потеряли всякую надежду его найти, стало известно, что он жив. Где все это время находился Юрий и почему не сообщил родственникам о своем долгом отсутствии, неизвестно.

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