Специалисты ростовского водоканала приступили к исследованию влияния сточных вод на реку Дон

Руководство АО «Ростовводоканал» отправилось в очередную экспедицию по Дону, чтобы исследовать влияние сточных вод на реку. Эксперты вместе с представителями общественных организаций и СМИ 13 июля взяли несколько проб воды для дальнейшего лабораторного исследования.- Заботясь об экологии Дона, мы проводим регулярный мониторинг влияния очищенных сточных вод на качество воды ниже по течению, - рассказал генеральный директор «Ростовводоканала» Сергей Кабанов. - Отобранные пробы отправляются на исследование в аккредитованную лабораторию предприятия.Журналистам и народному контролю продемонстрировали все этапы очистки канализационных вод на Ростовской станции аэрации. Очищающий комплекс располагается на площади более 80 гектаров и включает в себя высокотехнологичное современное оборудование.Первый этап очистки - механический. Вода, поступающая с промышленных и жилых районов Ростова и Батайска, проходит через дуговые решетки. Они задерживают крупный мусор. Одной из больших проблем при очистке воды стали салфетки из нетканного материала. Они практически не разлагаются и быстро забивают решетки. Это негативно влияет на очистные сооружения.После механической очистки воду попадает в песколовки, где ее фильтруют от песка. Затем ее направляют в отстойник, чтобы очистить от механических примесей. Осадок отправляют на переработку. На следующем этапе в процесс включаются живые микроорганизмы.- Эти микроорганизмы, или активный ил, участвуют в очистке сточной воды. В процессе своей жизнедеятельности они расщепляют органические соединения, и тем самым очищают воду, - объяснила принципы работы этого этапа глава очистных сооружений Юлия Пономаренко. - Чтобы поддерживать ил во взвешенном состоянии и обеспечить активный ил кислородом для дыхания, мы подаем в аэротенки воздух.Финальным этапом очистки воды стала обработка ультрафиолетом. Эксперты наполнили емкость очищенной водой. Недавно еще полная мусора и грязи, теперь она стала кристально чистой и прозрачной, а от запаха не осталось и следа.- До того, как была введена в эксплуатацию станция ультрафиолетового обеззараживания, применялся жидкий хлор, - пояснил директор технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь. - Но проблема в том, что после ввода он действует продолжительное время. И такая вода, поступая в водоем, оказывала негативное влияние на биологическую среду водоема. Поэтому мы отказались от применения этого реагента и построили станцию ультрафиолетового обеззараживания.Полная очистка сточных вод занимает от 8 до 11 часов.Журналистам и представителям народного контроля удалось попасть в святую святых - лабораторию «Ростовводоканала». Здесь оценивают результаты очистки сточной воды.С помощью рачков-дафний специалисты-гидробиологи могут быстрее определить токсичность проб воды. Планктон помещают в емкости с образцами на 96 часов. Затем по их состоянию оценивают степень загрязнения. Если число рачков останется прежним через четыре дня, пробы соответствуют нормам.- Дафнии обладают высокой чувствительностью к различным токсичным веществам: тяжелым металлам, хлору, аммиаку, пестицидам, - прокомментировала принцип диагностики заместитель лаборатории химико-бактериологического контроля АО «Ростовводоканал» Анна Пахомова.Изучение состояния реки Дон - одна из самых важных задач «Ростовводоканала». Эксперты предприятия регулярно выезжают на забор проб, по необходимости даже в верховья реки. Это позволяет понять, в каком направлении продолжать исследования.