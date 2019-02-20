Спасти учителя: педагогу из Ростовской области нужна помощь, чтобы справиться с тяжёлой болезнью



Светлана Михайловна Бублей посвятила детям и молодёжи всю свою жизнь. Много лет работала учителем в школе. Потом стала преподавать в Таганрогском авиационном колледже и в Таганрогском радиотехническом институте, который ныне вошёл в состав ЮФУ. Больше 40 лет она учит молодых людей разбираться в теории электрических цепей, радиофизике, радиотехнике, квантовой физике и высшей математике. Она — автор нескольких научных трудов, книг и учебников по физике.

Светлана Михайловна даже после выхода на пенсию продолжала активно работать.







- Мама никогда не знает покоя, – рассказывает ее дочь Ирина. – В её квартире всегда много учеников, которым нужны дополнительные занятия. Она всегда в первых рядах: отличный аттестат в школе, красный диплом вуза, активная общественная работа… После выхода на пенсию она продолжала писать книги, методические пособия. В прошлом году она легла в больницу с воспалением уха. Так ученики к ней приходили прямо в палату, и она решала с ними задачи на больничной лавочке.







Светлана Михайловна с дочерью Ириной



Слово «рак» прозвучало для этой сильной и жизнерадостной женщины как выстрел.

В январе 2019 года у Светланы Михайловны стала болеть нога. Врач назначил ей МРТ. Тогда у неё и обнаружили рак шейки матки.

Увы, врачи в Таганроге даже не стали обнадёживать ее. Вместо лечения посоветовали дочери Светланы «не мучить маму». Они назначили ей наблюдение у терапевта с симптоматическим лечением. И всё.



- Сказали, что у мамы очень плохой прогноз. Нужно просто давать ей обезболивающее и, грубо говоря, доживать свой век, - возмущается Ирина.







Мать с дочерью не стали мириться с таким вердиктом докторов. Чтобы ухаживать за матерью, Ирина уволилась с работы.

Проштудировав горы литературы, она узнала, что такие болезни лечат в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Взяв в руки все справки, полетела в столицу. Врачи в НМИЦ изучили документы из Таганрога, сказали, что у Светланы Михайловны есть шанс. Для этого нужно привезти её в Москву и начать лечение.

В онкоцентре надо заново сдать все анализы и пройти обследования. Услышав хорошие прогнозы, Ирина сразу привезла маму в центр Блохина. Представьте: даже в день вылета она решала задачи со студентом, которому назавтра нужно было сдавать экзамены.



Женщина может попасть в квоту на лечение - сейчас они с дочерью бьются за бесплатную терапию. Но перед тем, как к ней приступить, Светлане нужно пройти ПЭТ, КТ, МРТ, УЗИ, рентген, пересмотр 18 стёкол гистологии, цистоскопию, анализ крови на онкомаркеры. Конечно, сюда надо прибавить осмотры врачей и некоторые вытекающие процедуры.



Обследование займёт около трёх недель, затем состоится консилиум, после которого начнётся лучевая терапия. В общей сложности женщинам нужно пробыть в Москве примерно три месяца. Всё это время они будут жить в съёмной квартире и оплачивать из собственного кармана все анализы и исследования. А это больше 350 тысяч рублей.



С дочкой Светлана пыталась взять кредит в Таганроге. Так как сама женщина живёт на пенсию, а Ирина получала среднюю зарплату около 20 тысяч, а теперь и вовсе уволилась, им отказали. Тогда Бублей бросила клич о помощи в Интернете и обратилась в благотворительный фонд «Дальше действовать будем мы».

Мир не без добрых людей. Общими усилиями им удалось собрать 250 тысяч рублей. Это позволило Светлане Михайловне вместе с дочкой вылететь в Москву и начать обследования в центре имени Блохина.

На первое время денег хватает. Они сняли жилье и оплачивают исследования.







Пока запас средств есть, но он тает, на все процедуры в будущем не хватает еще порядка 100 тысяч рублей. У Светланы Михайловны отличные шансы вылечиться и вернуться к активной жизни. Вместе с дочкой они надеются добиться бесплатного лечения - только бы пройти все обследования.



- Сказали, что маму ждёт курс лучевой терапии и минимум три курса химиотерапии. Те деньги, что помог собрать первый крик о помощи, вот-вот закончатся.



Нам жить минимум три месяца в Москве по первому курсу лечения. Это три арендных платы по 30 тысяч, плюс коммунальные. Мама по состоянию здоровья не может передвигаться общественным транспортом, приходится возить на такси, это

000 рублей в день.



Ещё нужно купить инвалидную коляску, перемещения по территории онкоцентра очень длинные, а местные коляски постоянно разобраны другими пациентами больницы. Это еще десять тысяч, - продолжает дочь Светланы Михайловны.



Ирина сдала в ломбард все свои золотые украшения, чтобы еще откуда-то выжать деньги. Она готова продать свое жилье, хватаясь за надежду вытащить мать из лап болезни.



- Если кто-то готов перевести нам немного денег, я буду очень благодарна, - тихо говорит девушка. - Прошу всех, кому не безразлична история прекрасного преподавателя, сотни учеников которого встали на ноги и обрели профессию благодаря сданным экзаменам по физике и математике.

Прошу всех, кто считает, что нашим детям путёвку в жизнь дают толковые, душевные преподаватели. Прошу всех, у кого репетитор спас ребёнка от отчисления и помог сдать экзамен. Прошу всех, кто считает, что автор книг по квантовой механике должен написать ещё как минимум одну. Прошу всех, кто симпатизирует науке. Прошу всех, кто знает, что такое Москва и как тут справиться приезжему без московской же зарплаты. Прошу пожертвований. По мере ваших сил.

И, возможно, следующий ученик, которого Светлана Михайловна подготовит к экзамену, откроет механизм лечения от рака.

Прошу. Помогите спасти её жизнь.





Средства для помощи Светлане Бублей можно перевести по реквизитам:

КАРТА Сбербанка 4817 7600 0396 5021.

Можно переводить по номеру тел.: +7-928-109-70-98.



ПОЛУЧАТЕЛЬ: Бублей Светлана Михайловна.

Счёт получателя: 40817810952093855496.

Банк получателя: отделение N 5221 Сбербанка России г. Ростов-на-Дону.

ИНН Банка получателя: 7707083893,

БИК Банка получателя: 046015602,

Корр.счет 30101810600000000602,

КПП 616502001.

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты для внутренних переводов по системе Сбербанк 5252210591.

SWIFT-код SABRRUMMRA1.