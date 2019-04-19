Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога



Студенты профессора из Таганрога Светланы Бублей помогают собрать ей средства на лечение. Благодаря неравнодушным людям женщина проходит курсы химиотерапии в Москве.



Как ранее писал Rostov.ru, Светлана Михайловна в январе узнала о тяжёлой болезни. Врачи озвучили диагноз: рак шейки матки. В Таганроге доктора даже не стали пытаться лечить её. Они предложили Бублей доживать свой век на больничной койке под присмотром терапевта.







Для человека, который десятки лет вёл активную жизнь, занимался наукой, учил школьников и студентов, просто невозможно принять такую мысль. Дочь Светланы стала изучать литературу и сайты в Интернете. В итоге узнала, что подобные болезни лечат в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Вместе с мамой Ирина отправилась в столицу, и там медики сказали, что у Светланы есть хорошие шансы выздороветь.



Несмотря на сложившуюся ситуацию, Светлана ни на минуту не забывала о своих учениках. Даже в день вылета в Москву она решала задачи со студентом, у которого на носу был экзамен.



В центре Блохина женщина сдала ряд анализов, прошла необходимые процедуры и три курса химиотерапии. Наконец врачи сообщили хорошие новости: в лечении Светланы Михайловны наблюдается положительная динамика.







Несмотря на это, женщина прошла только половину пути. Впереди у неё ещё три курса химиотерапии, а значит, три месяца проживания в Москве. Вместе с дочерью она снимает квартиру и вынуждена ездить на такси, так как ей пока тяжело передвигаться самостоятельно. Отличных результатов в лечении Светлана Михайловна смогла добиться благодаря неравнодушным людям, которые помогли ей оплатить жильё, лекарственные препараты и дорогостоящие анализы.







Для того чтобы помочь Бублей дойти до финишной прямой и наконец вернуться домой здоровой, её студенты организовали сбор средств. Они сняли несколько видеороликов в поддержку преподавателя.



- Я занимался со Светланой Михайловной математикой, так как у меня были огромные проблемы, - рассказывает Александр Павлеченко, ученик Бублей. - Она единственная, кто смог подтянуть меня по этому предмету. Благодаря ей я успешно сдал экзамены и поступил в институт на бюджет. Скажу вам честно: без неё я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Когда я узнал, что у неё возникли проблемы со здоровьем, не мог в это поверить, потому что она самый крепкий человек из всех, кого я знаю.







Благодаря ребятам за несколько дней удалось собрать около 33 тысяч рублей. Женщине же требуется в разы больше на оплату жилья, процедуры и дальнейший перелёт домой. В ожидании нового курса терапии она ходит по книжным магазинам и выбирает учебники по физике, по которым будет заниматься со своими учениками в Таганроге.







Средства для помощи Светлане Бублей можно перевести по реквизитам:



КАРТА Сбербанка 4817 7600 0396 5021.

Можно переводить по номеру телефона: +7-928-109-70-98.



ПОЛУЧАТЕЛЬ: Бублей Светлана Михайловна.

Счёт получателя: 40817810952093855496.

Банк получателя: отделение N 5221 Сбербанка России г. Ростов-на-Дону.

ИНН Банка получателя: 7707083893,

БИК Банка получателя: 046015602,

Корр.счет 30101810600000000602,

КПП 616502001.

Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты для внутренних переводов по системе Сбербанк 5252210591.

SWIFT-код SABRRUMMRA1.