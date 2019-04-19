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Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога

Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога
Студенты профессора из Таганрога Светланы Бублей помогают собрать ей средства на лечение. Благодаря неравнодушным людям женщина проходит курсы химиотерапии в Москве.

Как ранее писал Rostov.ru, Светлана Михайловна в январе узнала о тяжёлой болезни. Врачи озвучили диагноз: рак шейки матки. В Таганроге доктора даже не стали пытаться лечить её. Они предложили Бублей доживать свой век на больничной койке под присмотром терапевта.

Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога

Для человека, который десятки лет вёл активную жизнь, занимался наукой, учил школьников и студентов, просто невозможно принять такую мысль. Дочь Светланы стала изучать литературу и сайты в Интернете. В итоге узнала, что подобные болезни лечат в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Вместе с мамой Ирина отправилась в столицу, и там медики сказали, что у Светланы есть хорошие шансы выздороветь.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Светлана ни на минуту не забывала о своих учениках. Даже в день вылета в Москву она решала задачи со студентом, у которого на носу был экзамен.

В центре Блохина женщина сдала ряд анализов, прошла необходимые процедуры и три курса химиотерапии. Наконец врачи сообщили хорошие новости: в лечении Светланы Михайловны наблюдается положительная динамика.

Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога

Несмотря на это, женщина прошла только половину пути. Впереди у неё ещё три курса химиотерапии, а значит, три месяца проживания в Москве. Вместе с дочерью она снимает квартиру и вынуждена ездить на такси, так как ей пока тяжело передвигаться самостоятельно. Отличных результатов в лечении Светлана Михайловна смогла добиться благодаря неравнодушным людям, которые помогли ей оплатить жильё, лекарственные препараты и дорогостоящие анализы.

Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога

Для того чтобы помочь Бублей дойти до финишной прямой и наконец вернуться домой здоровой, её студенты организовали сбор средств. Они сняли несколько видеороликов в поддержку преподавателя.

- Я занимался со Светланой Михайловной математикой, так как у меня были огромные проблемы, - рассказывает Александр Павлеченко, ученик Бублей. - Она единственная, кто смог подтянуть меня по этому предмету. Благодаря ей я успешно сдал экзамены и поступил в институт на бюджет. Скажу вам честно: без неё я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Когда я узнал, что у неё возникли проблемы со здоровьем, не мог в это поверить, потому что она самый крепкий человек из всех, кого я знаю.



Благодаря ребятам за несколько дней удалось собрать около 33 тысяч рублей. Женщине же требуется в разы больше на оплату жилья, процедуры и дальнейший перелёт домой. В ожидании нового курса терапии она ходит по книжным магазинам и выбирает учебники по физике, по которым будет заниматься со своими учениками в Таганроге.

Положительная динамика: студенты помогают собрать деньги на лечение профессора из Таганрога

Средства для помощи Светлане Бублей можно перевести по реквизитам:

КАРТА Сбербанка 4817 7600 0396 5021.
Можно переводить по номеру телефона: +7-928-109-70-98.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Бублей Светлана Михайловна.
Счёт получателя: 40817810952093855496.
Банк получателя: отделение N 5221 Сбербанка России г. Ростов-на-Дону. 
ИНН Банка получателя: 7707083893,
БИК Банка получателя: 046015602,
Корр.счет 30101810600000000602,
КПП 616502001.
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты для внутренних переводов по системе Сбербанк 5252210591.
SWIFT-код SABRRUMMRA1.

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