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Двое мальчишек едва не провалились под лед в Аксае

Двое мальчишек едва не провалились под лед в Аксае
Двое мальчишек едва не провалились под лед в Аксае. Происшествие случилось неподалеку от ж/д вокзала еще 22 января, но об этом стало известно только сейчас.

Подростков, гуляющих посреди реки Дон, заметил очевидец и позвонил в Службу 112. На место незамедлительно прибыли спасатели Аксайского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах.

- 12-летних школьников доставили на берег в целости и сохранности, передали сотрудникам администрации Аксайского района и провели беседу о мерах безопасности на воде в зимний период, – рассказала специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

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