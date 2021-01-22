Двое мальчишек едва не провалились под лед в Аксае. Происшествие случилось неподалеку от ж/д вокзала еще 22 января, но об этом стало известно только сейчас.Подростков, гуляющих посреди реки Дон, заметил очевидец и позвонил в Службу 112. На место незамедлительно прибыли спасатели Аксайского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах.- 12-летних школьников доставили на берег в целости и сохранности, передали сотрудникам администрации Аксайского района и провели беседу о мерах безопасности на воде в зимний период, – рассказала специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.