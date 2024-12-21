Спасатели срезали с пальца ростовчанки обручальное кольцо

Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону

В Ростове девушка обратилась к спасателям, потому что не могла снять кольцо с пальца. В УГОЧС города сообщили, что инцидент произошел в Советском районе.У молодой мамы сильно отек безымянный палец правой руки. Обручальное кольцо врезалось в кожу, вызывая болезненные ощущения. Спасатели с помощью специального инструмента, чтобы прокусить кольцо и освободить пострадавшую.Медицинское вмешательство девушке не потребовалось. На всякий случай она также попросила прокусить и другое своё кольцо.