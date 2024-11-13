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В Ростовской области женщине помогли снять кольцо с пальца, который сильно опух

В Ростовской области женщине помогли снять кольцо с пальца, который сильно опух
В Ростовской области женщине помогли снять кольцо с пальца, который сильно опух. Утром 11 ноября жительница станицы Базковской обратилась к спасателям в станице Вешенской.

Женщина самостоятельно снять кольцо не смогла. Аксессуар причинял боль, и палец сильно опух.

С согласия владелицы спасатели разрезали металл, палец был освобожден. 

По информации ДПЧС Ростовской области, женщина отказалась от медицинской помощи и, поблагодарив спасателей, ушла.
Фото: ДПЧС РО
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