Советский суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело своего бывшего председателя

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Советский суд Ростова-на-Дону 28 января начал рассмотрение уголовного дела своего бывшего председателя. Елену Коблеву обвиняют в получении взятки.В числе фигурантов — еще два человека. Первый — бизнесмен Владимир Боженко. Ему вменяют дачу взятки. Второй — Николай Студеникин, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.По версии следствия, в 2023 году Елена Коблева получила 500 тысяч рублей за отмену решения мирового судьи. Якобы за эту сумму Владимир Боженко хотел снять арест со своего имущества — лодки и сетей.Елена Коблева возглавляла Советский районный суд с 2020 года. Осенью 2023 года у нее и ее коллег прошли обыски — у Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова. В мае 2024-го в отношении Коблевой возбудили уголовное дело.