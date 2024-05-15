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В отношении экс-председателя суда Елены Коблевой возбудили уголовное дело

В отношении экс-председателя суда Елены Коблевой возбудили уголовное дело
В отношении экс-председателя Советского суда Ростова Елены Коблевой возбуждено уголовное дело. Материалы завели 14 мая. Об этом сообщает портал DonDay с ссылкой на собственный источник.

Ее подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Предварительно, Коблева получила деньги за отмену решения мирового судьи.

Напомним, 16 ноября 2023 года в Советском районном суде прошли обыски. Мероприятия были связаны с уголовным делом, возбуждённым в отношении предпринимателя за дачу взятки.

Отметим, Елена Коблева возглавила Советский районный суд в 2020 году.
Фото: Ростов ру
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