В отношении экс-председателя суда Елены Коблевой возбудили уголовное дело

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В отношении экс-председателя Советского суда Ростова Елены Коблевой возбуждено уголовное дело. Материалы завели 14 мая. Об этом сообщает портал DonDay с ссылкой на собственный источник.Ее подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Предварительно, Коблева получила деньги за отмену решения мирового судьи.Напомним, 16 ноября 2023 года в Советском районном суде прошли обыски. Мероприятия были связаны с уголовным делом, возбуждённым в отношении предпринимателя за дачу взятки.Отметим, Елена Коблева возглавила Советский районный суд в 2020 году.