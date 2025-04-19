Сотни горожан останутся без воды на сутки с 22 апреля в Ростове

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В Ростове-на-Дону на сутки будет прекращено водоснабжение в части города. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».С 8:30 22 апреля до 8:00 23 апреля в домах по проспекту Сиверса, номера которых находятся в диапазоне от 20 до 28, не будет воды.В районах между улицами Сиверса и Эстонской, а также между Филимоновской и Ученическим переулком снизится давление воды.Переподключение жилого дома с общественными помещениями и подземной автостоянкой на проспекте Сиверса привело к временным неудобствам.Кроме того, 22 апреля с 9:00 до 15:00 не будет воды в районе улиц Нансена, Локомотивной, Текучева и Нагибина.