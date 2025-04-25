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Снижение рождаемости привело к закрытию роддомов в Ростовской области

Снижение рождаемости привело к закрытию роддомов в Ростовской области
В ходе 19-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь высказался о закрытии родильных домов в регионе.

Люди, проживающие в Ростовской области, неоднократно выражали недовольство по поводу закрытия или планируемого закрытия родильного дома или акушерского отделения. Так, женщин, находящихся в положении, из Гукова направляют в Каменск-Шахтинский, а из Матвеево-Курганского района — в Таганрог и Ростов. В Зерноградском районе в женской консультации отсутствуют медицинские работники.

Юрий Слюсарь считает, что ключевой вопрос — это ухудшение профессиональных навыков работников из-за снижения рождаемости.

- Меньше 50 родов в год для учреждения дисквалифицирует врачей и медперсонал и не обеспечивает должного качества обеспечения услуг, - добавил врио губернатора. - По таким роддомам принимается решение о переводе врачей в другие медучреждения, которые находятся ближе всего. При экстренных случаях в каждой ЦРБ есть специальные родильные залы.


Также исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что в связи с такой низкой активностью, вероятно, будет закрыт и родильный дом в Боковском районе.
Фото: ЗС РО
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