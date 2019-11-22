В Ростове скончался второй пилот самолёта, летевшего в Москву



В Ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился Airbus 320 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершало перелёт из Москвы в Анапу.



ЧП произошло утром 24 ноября. Причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие второго пилота.

- После приземления самолета в аэропорту Платов, пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.



В настоящее время по факту случившегося начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



