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В Ростове скончался второй пилот самолёта, летевшего в Москву

В Ростове скончался второй пилот самолёта, летевшего в Москву
В Ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился Airbus 320 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершало перелёт из Москвы в Анапу.

ЧП произошло утром 24 ноября. Причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие второго пилота.
- После приземления самолета в аэропорту Платов, пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

В настоящее время по факту случившегося начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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