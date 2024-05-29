Скончался известный шахтинец и актер фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

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Российский и советский артист театра, кино и телевидения скончался на 77-м году жизни. Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области, а в пять лет переехал с родителями в Ростов-на-Дону.Валерий впервые вышел на сцену, когда был ещё первоклассником. Он сыграл роль Ваньки Жукова из рассказа Антона Чехова. Именно тогда мальчик понял, что хочет стать актёром.С того момента Валерий до конца дней оттачивал актерское мастерство. Он принимал участие во всех школьных спектаклях, посещал драмкружок и не пропускал ни одного конкурса чтецов.После школы в 1972 году Валерий окончил ГИТИС. А в 1977-м на экраны вышла первая кинолента с его участием. Валерий сыграл роль офицера в фильме-спектакле «Любовь Яровая».Также артист служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и работал в театре-студии «Драматург».На его счету - множество сценических работ: Троттер («Мышеловка» Агаты Кристи), Ромка («Самая счастливая» Володарского), Гамыра («Прощание в июне» Вампилова), Клим («Дружина» Рощина) и другие.