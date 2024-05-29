Скончался известный шахтинец и актер фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
Российский и советский артист театра, кино и телевидения скончался на 77-м году жизни. Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области, а в пять лет переехал с родителями в Ростов-на-Дону.
Валерий впервые вышел на сцену, когда был ещё первоклассником. Он сыграл роль Ваньки Жукова из рассказа Антона Чехова. Именно тогда мальчик понял, что хочет стать актёром.
С того момента Валерий до конца дней оттачивал актерское мастерство. Он принимал участие во всех школьных спектаклях, посещал драмкружок и не пропускал ни одного конкурса чтецов.
После школы в 1972 году Валерий окончил ГИТИС. А в 1977-м на экраны вышла первая кинолента с его участием. Валерий сыграл роль офицера в фильме-спектакле «Любовь Яровая».
Также артист служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и работал в театре-студии «Драматург».
На его счету - множество сценических работ: Троттер («Мышеловка» Агаты Кристи), Ромка («Самая счастливая» Володарского), Гамыра («Прощание в июне» Вампилова), Клим («Дружина» Рощина) и другие.