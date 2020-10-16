Скончался актер Таганрогского чеховского драмтеатра Александр Черенков

Скончался Александр Черенков, актер Таганрогского драмтеатра имени Чехова. Об этом стало известно 18 октября.Любимый актер дончан умер в возрасте 65 лет.«Невозможно поверить, невозможно смириться с тем, что ушёл из жизни талантливый артист, мастер, добрейший, светлый, особенный человек... Александр Алексеевич, дядя Саша... Вечная и светлая память...» - написано в публикации на официальной странице театра в соцсети «ВКонтакте».Зрители оставили под записью слова благодарности и соболезнования родным и близким любимого артиста.Александр Черенков окончил Воронежский институт искусств. Актерскую карьеру начал в Ростовском ТЮЗе, в 1980-м переехал в Барнаул, спустя год - в Омск. В 1982-м Александр Черенков перешел в Таганрогский чеховский театр, которому посвятил 38 лет жизни.