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Скончался актер Таганрогского чеховского драмтеатра Александр Черенков

Скончался актер Таганрогского чеховского драмтеатра Александр Черенков
Скончался Александр Черенков, актер Таганрогского драмтеатра имени Чехова. Об этом стало известно 18 октября.

Любимый актер дончан умер в возрасте 65 лет.

«Невозможно поверить, невозможно смириться с тем, что ушёл из жизни талантливый артист, мастер, добрейший, светлый, особенный человек... Александр Алексеевич, дядя Саша... Вечная и светлая память...» - написано в публикации на официальной странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Зрители оставили под записью слова благодарности и соболезнования родным и близким любимого артиста.

Александр Черенков окончил Воронежский институт искусств. Актерскую карьеру начал в Ростовском ТЮЗе, в 1980-м переехал в Барнаул, спустя год - в Омск. В 1982-м Александр Черенков перешел в Таганрогский чеховский театр, которому посвятил 38 лет жизни.

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