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Склады на Орской в Ростове продолжают дымиться

Склады на Орской в Ростове продолжают дымиться
В Ростове-на-Дону продолжают дымиться складские помещения и офисное здание на улице Орской. Об этом сообщает DonDay.

Пожар начался днем 8 июля. Горели складские помещения и офисное здание. На место отправили более 100 пожарных расчетов, 50 единиц техники и два вертолета, которые сбросили 44 тонны воды.

Площадь возгорания составила 15,1 тысячи квадратных метров. Полную ликвидацию пожара удалось завершить только на следующий день, через 16 часов.

Однако в районе складов до сих пор наблюдается дым. Вероятно, пожарные продолжают проливать догорающие конструкции.
Фото: Donday
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