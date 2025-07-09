Склады на Орской в Ростове продолжают дымиться

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону продолжают дымиться складские помещения и офисное здание на улице Орской. Об этом сообщает DonDay.Пожар начался днем 8 июля. Горели складские помещения и офисное здание. На место отправили более 100 пожарных расчетов, 50 единиц техники и два вертолета, которые сбросили 44 тонны воды.Площадь возгорания составила 15,1 тысячи квадратных метров. Полную ликвидацию пожара удалось завершить только на следующий день, через 16 часов.Однако в районе складов до сих пор наблюдается дым. Вероятно, пожарные продолжают проливать догорающие конструкции.