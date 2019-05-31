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Скелет неизвестного солдата обнаружили поисковики в Ростовской области

Скелет неизвестного солдата обнаружили поисковики в Ростовской области
На территории Ростовской области нашли скелет неизвестного солдата. Об этом рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт».

Как всегда это бывает, останки собирали по частям. Обычно в такой работе принимают участие студенты-медики. Они помогают определить кости и правильно собрать скелет. Увы, специалисты так и не смогли определить его личность. Рядом с бойцом не обнаружили ни медальона, ни подписанных вещей, ни солдатской книжки. Как следствие, поисковики не смогли узнать ни его имени, ни каких-либо других данных. Сохранилась только обувь.

Он так навсегда и останется безвестным. Однако для всех ныне живущих он не перестаёт быть героем. Вскоре его останки предадут земле рядом с другими бойцами, павшими смертью храбрых.

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