Скелет неизвестного солдата обнаружили поисковики в Ростовской области



На территории Ростовской области нашли скелет неизвестного солдата. Об этом рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт».



Как всегда это бывает, останки собирали по частям. Обычно в такой работе принимают участие студенты-медики. Они помогают определить кости и правильно собрать скелет. Увы, специалисты так и не смогли определить его личность. Рядом с бойцом не обнаружили ни медальона, ни подписанных вещей, ни солдатской книжки. Как следствие, поисковики не смогли узнать ни его имени, ни каких-либо других данных. Сохранилась только обувь.



Он так навсегда и останется безвестным. Однако для всех ныне живущих он не перестаёт быть героем. Вскоре его останки предадут земле рядом с другими бойцами, павшими смертью храбрых.