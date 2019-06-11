Сквозь скелет проросло дерево: на Дону нашли останки молодого солдата



В Ростовской области обнаружили останки солдата, 75 лет пролежавшие на поверхности земли. Боец Красной армии был членом штурмовой группы, рассказали в поисковом объединении «Миус-фронт».



Руководитель организации Андрей Кудряков добавил, что герою было всего 17-18 лет, когда он погиб. Все эти год он лежал в верхнем слое почвы, сквозь его скелет даже проросли корни деревьев. К сожалению, при нём не обнаружено медальона или других предметов, которые помогли определить личность солдата. Поэтому его фамилия так и останется неизвестной.



- Удалось установить лишь то, что он мгновенно погиб от мины, которая взорвалась у него под ногами. Он не дошёл немецкой траншеи буквально десять шагов, - рассказал Кудряков.



Рядом с бойцом лежал целый арсенал боеприпасов: пулемётные ленты, патроны и снаряды.

