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Скандально известная участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону раздаёт свою одежду

Скандально известная участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону раздаёт свою одежду
Популярная участница «Дома-2» из Ростова раздаёт свой гардероб. Об этом Екатерина Токарева написала в своём микроблоге.

По словам девушки, она переезжает, поэтому отдаёт одежду бесплатно. Она написала, что её куртки, шубу и обувь получат нуждающиеся. Судя по её «сторис», несколько человек уже забрали вещи.

Ростовчанка Екатерина Токарева стала довольно известной личностью после своего участия в телепроекте «Дом-2». Она часто скандалила и устраивала драки, на «периметр» даже приходила её мачеха. Токарева состояла в отношения, а позже и в браке, с Венцеславом Венгржановским, которого все зрители помнят до сих пор. Спустя время пара развелась.

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