Скандально известная участница «Дома-2» из Ростова переехала за границу



Звезда «Дома-2» из Ростова-на-Дону Екатерина Токарева покинула Россию. Девушка объявила, что вместе с мужем Юрием переехала жить в Польшу.



В посту в «Инстаграме» Екатерина написала, что поселилась в городе Познань. Сейчас супруги снимают там квартиру.



- Чувствовать себя в чужой стране, как у себя дома, — это дорогого стоит, - добавила Токарева. - Пока мы не хотим назад. Жили на Украине и в России, но сделали выбор в пользу третьей страны. Будем здесь, пока хватит сил. Мы молодые, и ограничиваться одним местом жительства — не для нас.



Сейчас экс-участница известной «телестройки» активно публикует фото и видео из Познани. Девушка работает в одной из зарубежных компаний, её муж пока ищет, куда устроиться в Польше.



На периметре «Дома-2» Екатерина Токарева оказалась в 2011 году. С первого же дня она заявила о чувствах к Венцеславу Венгржановскому, с которым познакомилась по телефону. Девушка быстро завела с ним отношения, и в том же году пара поженилась.



Их брак не продержался и года. Практически сразу Токарева отдала сердце новому участнику проекта Юрию Слободяну, с которым в 2013 году покинула телестройку.



Девушка не отличается спокойным нравом, и спустя много лет запомнилась поклонникам Дома-2 своими выходками и постоянными скандалами. Многие до сих пор продолжают следить за её жизнью.

