Сити-менеджер Ростова назначил нового заместителя по экономике

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал приказ о назначении нового заместителя по экономике. Им стал 46-летний Сергей Заревский. Официально он приступит к работе с 3 марта, сообщили в администрации города.В 1997 году Сергей Заревский окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит» с квалификацией «Экономист». В 1997 году стал сотрудником Октябрьского филиала ОАО «Метракомбанк». С 2000-го по март 2022 года работал в ООО «Агрохимсоюз».Кроме того, Сергей Заревский был депутатом Ростовской-на-Дону гордумы (с пятого по седьмой созывы), возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.