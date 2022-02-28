Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сити-менеджер Ростова назначил нового заместителя по экономике

Сити-менеджер Ростова назначил нового заместителя по экономике

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал приказ о назначении нового заместителя по экономике. Им стал 46-летний Сергей Заревский. Официально он приступит к работе с 3 марта, сообщили в администрации города.

В 1997 году Сергей Заревский окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит» с квалификацией «Экономист». В 1997 году стал сотрудником Октябрьского филиала ОАО «Метракомбанк». С 2000-го по март 2022 года работал в ООО «Агрохимсоюз».

Кроме того, Сергей Заревский был депутатом Ростовской-на-Дону гордумы (с пятого по седьмой созывы), возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.