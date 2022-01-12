Алексей Логвиненко возглавил рейтинг первых лиц столиц субъектов ЮФО

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Глава администрации Ростова занял первое место в рейтинге первых лиц субъектов ЮФО в СМИ за 2021 год. Список, по данным с января по декабрь ушедшего года, составила «Медиалогия».Среди 13 сити-менеджеров городов Южного федерального округа Алексей Логвиненко занял первое место. Его медиаиндекс вырос на одну единицу и сейчас составляет 137 509. Такой высокий показатель связан с частым упоминанием главы администрации донской столицы в СМИ. В частности, его переизбрание в качестве сити-менеджера, преобразование транспортной сферы города, строительство новых домов, а также благоустройство Левого берега Дона.Второе место - у главы Астрахани Марии Пермяковой. Однако ее медиаиндекс почти в шесть раз ниже, чем у сити-менеджера Ростова. Третье место досталось председателю гордумы Краснодара Вере Галушко.Аутсайдерами рейтинга стали председатель совета народных депутатов Майкопа Азмет Джаримок и глава Майкопа Геннадий Митрофанов. Последнее место занял глава Краснодара Андрей Алексеенко. Отрицательный медиаиндекс он заработал благодаря уголовному делу, фигурантом которого стал. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дело по подозрению во взяточничестве против мэра Краснодара Андрея Алексеенко.В рейтинге отсутствует глава города Симферополя Валентин Демидов. В конце 2021 года он покинул пост.