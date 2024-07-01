Синоптик Елена Назарова спрогнозировала жару в июле в Ростовской области

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Руководитель ростовского Гидрометцентра Елена Назарова составила прогноз погоды в июле в Ростовской области.Ожидается, что начало месяца будет жарким, с ночными показателями +17...+22 градусов и дневными отметками между +28...+33 градусами. Ближе к 10 июля температура повысится до +33...+38 градусов. В конце первой декады ожидается похолодание с непродолжительными грозами и дождем.С 10 по 20 июля температура немного снизится. Ночью ожидается +15...+20 градусов, а днем – от +27 до +32 градусов.Непрерывная жара вернется в конце месяца, с ночными показателями между +17 и +22 градусами и дневной температурой от +30 до +35 градусов.В жаркие дни рекомендуется ограничить пребывание на улице и следить за своим здоровьем. При выходе из дома необходимо носить легкую светлую одежду из натуральных материалов, головной убор и брать с собой воду для предотвращения обезвоживания.