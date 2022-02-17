Сильный туман может осложнить дорогу беженцев из Донбасса в донской регион

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По словам очевидцев, сильнейший густой туман может существенно осложнить перевозку беженцев ДНР и ЛНР в Ростовскую область.Вечером Ростовскую область накрыло густым туманом. Вокруг ничего не видно дальше вытянутой руки (максимум 2-3 метра, а затем - пустота).В частности, густой туман накрыл Матвеево-Курганский район и окрестности Гуково. Проблема в том, что именно этот маршрут стал основным для вереницы автобусов с беженцами из Донбасса. Их перевозка может серьезно осложниться плохой видимостью либо ее полным отсутствием.Известно, что для беженцев готовят детские лагеря и палаточные городки. Там эвакуированным предоставят теплую одежду, еду и вещи первой необходимости.