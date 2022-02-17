Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сильный туман может осложнить дорогу беженцев из Донбасса в донской регион

Сильный туман может осложнить дорогу беженцев из Донбасса в донской регион

По словам очевидцев, сильнейший густой туман может существенно осложнить перевозку беженцев ДНР и ЛНР в Ростовскую область.

Вечером Ростовскую область накрыло густым туманом. Вокруг ничего не видно дальше вытянутой руки (максимум 2-3 метра, а затем - пустота).

В частности, густой туман накрыл Матвеево-Курганский район и окрестности Гуково. Проблема в том, что именно этот маршрут стал основным для вереницы автобусов с беженцами из Донбасса. Их перевозка может серьезно осложниться плохой видимостью либо ее полным отсутствием.


Известно, что для беженцев готовят детские лагеря и палаточные городки. Там эвакуированным предоставят теплую одежду, еду и вещи первой необходимости.
Фото: DonDay.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.