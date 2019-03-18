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Шнур сообщил, что концерт в Ростове станет одним из последних для «Ленинграда»

Шнур сообщил, что концерт в Ростове станет одним из последних для «Ленинграда»
Лидер группировки «Ленинград» заявил, что концерт в Ростове станет одним из последних. Об этом Сергей Шнуров сообщил в стихотворении, которое опубликовал на странице в «Инстаграме». В длинном произведении он анализирует свою творческую жизнь и приходит к выводу: «Всё «иметь» в предельном смысле *** я уже. И пришёл к нехитрой мысли: раж уходит в тираже».
Шнур говорит о том, что ему надоело быть «ряженым орангутангом», веселящим толпу. Возможно, ему уже пора прекратить «материться за всех».

Шнур сообщил, что концерт в Ростове станет одним из последних для «Ленинграда»

Однако, он пообещал: «Силы будут - буду в блюзе, рейве, роке, польке, джазе, самый старый из задир. Предводитель безобразий и почётный командир!».

Поклонники творчества «Ленинграда» были, мягко говоря, ошарашены таким заявлением. Никто не мог подумать, что острый на язык Шнур, пишущий злободневные тексты, уйдёт на покой.

Группировка даст концерт в Ростове-на-Дону 13 сентября. Он станет, судя по всему, предпоследним выступлением музыкантов.

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