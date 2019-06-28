Школьница из Ростовской области выиграла международный конкурс рисунка в Индии



Маленькая девочка из Ростовской области стала победителем международного конкурса рисунка. Участниками были 2000 детей из 96 стран мира. Работа 10-летней Насти Семёновой из Морозовска вошла в десятку лучших. Она является единственной победительницей из России. Главный приз — поездка для всей семьи в штат Керала. Там же пройдёт награждение.



- Настю было тяжело уговорить участвовать в конкурсе, у неё и так много дополнительных кружков, - вспоминает Мария, мама девочки. - Но когда она узнала, что в Индии можно покататься на слоне, сразу схватилась за кисть.



О конкурсе семья Семёновых узнала случайно. Мария наткнулась на него в интернете. Повезло, что она знает английский и смогла сориентироваться в правилах участия. Конкурс был посвящён памяти индийского художника Эдмунда Томаса Клинта — мальчика, который за свою короткую жизнь написал 25 тысяч картин. Он прожил всего семь лет и умер из-за болезни печени. Ценители искусства отмечали зрелость Клинта и назвали его истинным гением живописи.



Участники конкурса должны были создать рисунок на тему «Керала». Работа сканировалась и отравлялась комиссии. В марте 2019 года появились предварительные списки победителей. Среди них оказалась и Настя. В течение десяти дней ей нужно было отправить в Индию оригинал рисунка.



- Мы очень боялись, что работа не успеет прийти вовремя. Но, к счастью, почта не подвела. Через неделю рисунок уже был в руках комиссии. Недавно список победителей окончательно утвердили.



Конкурс рисунка проводится ежегодно. Впервые за несколько лет победителем стал участник из России.



Девочка занимается рисованием примерно с двух лет. Однажды она, когда родители сделали ремонт в доме, исписала фломастером новые обои. Тогда мама и папа решили отдать её в кружок рисования. Преподаватель сначала отказал, так как набор шёл с пяти лет. Но на первом же занятии Настя показала усидчивость и талант. В пять лет она пошла в художественную школу. С тех пор она постоянно участвует во всероссийских и международных конкурсах и занимает призовые места.



Темой работы, отправившейся в Индию, стал праздник Онам. Это главный фестиваль штата Керала, который отмечается в августе или сентябре. Одной из черт празднования является, как это сейчас называют, бодиарт — мужчины рисуют на своём теле изображения львов, тигров и гепардов.

