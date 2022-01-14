Школьница из Ростовской области победила в конкурсе красоты в Македонии

Фото и видео из архива Марии Хотькиной.

Школьница из Ростовской области победила на международном конкурсе красоты, моды и таланта World Beauty 2022 в Македонии. Семилетняя Мария Хотькина получила титул «Гран-При Маленькая Мисс World Beauty 2021». Конкурс состоялся в столичном городе Скопье. О том, как девочка из Новошахтинска покорила республику, Rostov.ru рассказала ее мама, Мария Хотькина. Вместе с папой юной красавицы Валерием они отправились за границу вместе с дочкой - болеть и поддерживать.Конкурс красоты состоялся 8 января. Однако участники прилетели в центр Балканского полуострова на день раньше. Бороться за главный приз прибыли десятки девочек из разных стран Европы и Азии. Единственные, кто не смог приехать, - участницы из Казахстана. Из-за захваченного аэропорта им пришлось отказаться от поездки в последний момент.После заселения в отель маленьких леди ждали красная дорожка, а также званый ужин и знакомство со спонсорами, дизайнерами. Следующее утро началось с репетиций, а уже во второй половине дня стартовал конкурс.Первым делом участницы продемонстрировали национальные наряды. Маша вышла в платье под гжель и такой же расцветки манто (прим. - накидка на плечи). Девочка продефилировала с караваем и рушником.- Каравай мы везли с собой из Новошахтинска вместе с рушником, - поделилась мама маленькой красавицы. - С хлебом и солью Маша подошла к послу России в Македонии.Сергей Баздникин (прим. - посол) был приятно удивлен таким угощением. Не остались равнодушными и остальные члены жюри - Маша покорила их своей харизмой и раскованностью. Девочка держалась уверенно и чувствовала себя там как рыба в воде.На спортивном выходе школьница выступила в шортах и футболке с логотипом World Beauty. В этот раз обычным дефилированием на подиуме тоже не обошлось. Девочка занимается гимнастикой, поэтому хотела сделать колесо с выходом на шпагат. Однако подиум оказался слишком узким, и выступление пришлось ограничить колесом.На вечернем выходе Маша предстала в бальном платье. По словам родителей, они заказали его еще в ноябре.- Дочка очень любит платья, как у принцесс. И вот нам одно понравилось - с такой пышной юбкой. Оно находилось на Украине, - объяснила мама донской красавицы. - Мы хотели на заказ точно такое же сшить, но никто не брался - могли не успеть к конкурсу. Тогда уже рискнули и заказали. К счастью, пришло как раз вовремя.На следующий день юные леди устроили дизайнерские показы. Участницы продемонстрировали детский модельный ряд Оксаны Казаковой.Итоги конкурса жюри подвело в Македонском народном театре. В историческом центре города Скопье Маше Хотькиной присвоили титул «Гран-При Маленькая Мисс World Beauty 2021» в возрастной категории от 7 до 9 лет. Девочке вручили диплом, надели ленту победителя и корону.- Маша переживала до последнего. Это один из первых важных больших конкурсов. Кроме того, за победу награждали коронами, а не маленькими диадемами. Корона весит около двух килограммов, но Маша мужественно выстояла, - вспоминая, смеется мама девочки. - Придерживала ее рукой, чтобы было не так тяжело.Желающих сфотографироваться с юной победительницей оказалось так много, что они буквально выстроились в ряд. Это были и другие участницы, и местные люди. Головокружительный успех заставил Машу задуматься и об автографе - когда-то же его могут попросить. В таких случаях донская красавица решила ставить сердечко, а внутри него - букву «М», что означает: «С любовью, Маша».После конкурса участницы с родителями пошли на экскурсию по городу. В первую очередь семья Хотькиных обратила внимание на большое количество памятников (особенно всадников) и мостов. Еще одна отличительная черта Скопье - гостеприимные жители. Местные охотно объясняли что-либо жестами, не зная при этом русского языка.Помимо красивых мест и памятников архитектуры, дончанам запомнилась большая книга в Македонском народном театре. В ней любой желающий может вписать свое имя. Теперь в историческом фолианте навсегда останется запись: «Привет от Маши Хотькиной. Россия, Новошахтинск».Отметим, Маша посещает модельную школу всего полтора года. За этот небольшой срок она успела получить награды за такие крупные конкурсы, как «Маленькая мисс Россия-2021» в номинации «Талант года», «Fashion Битва», после которой ее пригласили на показ в Милан, и один из конкурсов World Beauty в Краснодаре. Там девочка заняла первое место в возрастной категории, а по мнению жюри, и вовсе среди участниц всех возрастов. Именно эта победа стала пропуском на участие в международном конкурсе в Македонии. На показ в Милан Маша тоже обязательно поедет, но даты проведения пока не известны.Помимо гимнастики и модельной школы, маленькая красавица успевает заниматься в местной танцевальной школе и посещать занятия киношколы «Ералаш».