Шесть троен родились на Дону в 2018 году



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В Ростовской области в 2018 году родились шесть троен. Двойняшки появились в 443 семьях дончан. Такие данные привела начальник регионального управления ЗАГС Галина Слюсарева 18 февраля.



По две тройни родились в Ворошиловском и Первомайском районах Ростова и по одной - в Пролетарском районе донской столицы и в Батайске.



Двойняшек больше всего зарегистрировано в Ворошиловском (66), Советском (36) и Октябрьском (26) районах Ростова. В Таганроге в прошлом году на свет появились 33 двойни, в Шахтах - 20, в Волгодонске – 15 и в Новочеркасске - 12.



Добавим, что самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Артём, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Матвей, Даниил, Роман. Девочек родители чаще всего назвали Мария, София, Анастасия, Виктория, Дарья, Полина, Алиса, Анна, Ева, Арина.



Богатую фантазию продемонстрировали родители некоторых малышей, которые назвали своих детей необычными именами. Так, на Дону подрастают Лукьян, Добромир, Радислав, Илларион, Прохор, Тарас, Семён, Юсуп, Красавчик, Царь. Новоиспеченными жителями Ростовской области стали Забава, Маруся, Снежанна, Славяна, Максимилиана, Изольда, Венеция, Паулина, Мальвина, Ляля.