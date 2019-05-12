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Четыре тройни появились в Ростовской области в этом году

Четыре тройни появились в Ростовской области в этом году
В Ростовской области в 2019 году уже появились четыре тройни. Также донской регион пополнился на 121 двойню, сообщается на сайте областного правительства. Всего за четыре месяца на свет появились 12 136 детей.

Больше всего двойняшек родились в Ворошиловском районе Ростова — 19 пар. Там же зарегистрировано три тройни. На втором и третьем местах оказались Советский и Октябрьский районы соответственно.

Отмечается, что в Ростовской области вообще увеличивается количество многодетных семей.

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