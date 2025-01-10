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Минобороны РФ: Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников

Минобороны РФ: Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников
Минобороны РФ сообщило о сбитых над акваторией Азовского моря беспилотниках. Об этом сообщили 10 января.

Напомним, накануне в Ростовской области силами ПВО были уничтожены 16 БПЛА. В результате атаки беспилотников случилось несколько пожаров, в том числе в селах Чалтырь и Крым Мясниковского района, а также в хуторе Крюкове Куйбышевского района.

Позднее информацию дополнили в Минобороны РФ. Всего на территории России за ночь удалось сбить 40 БПЛА. 10 из них были уничтожены над акваторией Азовского моря.
Фото: DonDay
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