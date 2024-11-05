Схема одномандатных избирательных округов изменится к выборам в Ростовской области

Фото: Избирком РО

Схема одномандатных избирательных округов изменится к выборам губернатора Ростовской области. Они пройдут 14 сентября 2024 года.В регионе уже началась подготовка к процедуре. В городе Донецке утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Их количество осталось прежним — 21. Однако поменялись границы, исходя из числа избирателей, чтобы добиться равного количества.В региональном Избиркоме заявили, что аналогичная работа пройдет в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске и других городах и районах. Во всех этих муниципальных образованиях, помимо выборов губернатора, пройдут выборы депутатов в местные думы.Напомним, что после отставки Василия Голубева временно исполняющим обязанности губернатора стал Юрий Слюсарь.