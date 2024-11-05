Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Схема одномандатных избирательных округов изменится к выборам в Ростовской области

Схема одномандатных избирательных округов изменится к выборам в Ростовской области
Схема одномандатных избирательных округов изменится к выборам губернатора Ростовской области. Они пройдут 14 сентября 2024 года.

В регионе уже началась подготовка к процедуре. В городе Донецке утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Их количество осталось прежним — 21. Однако поменялись границы, исходя из числа избирателей, чтобы добиться равного количества.

В региональном Избиркоме заявили, что аналогичная работа пройдет в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске и других городах и районах. Во всех этих муниципальных образованиях, помимо выборов губернатора, пройдут выборы депутатов в местные думы.

Напомним, что после отставки Василия Голубева временно исполняющим обязанности губернатора стал Юрий Слюсарь.
Фото: Избирком РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.