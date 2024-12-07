Из-за игры ФК «Ростов» с «Крыльями Советов» изменится схема движения транспорта

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону изменится схема движения общественного транспорта из-за предстоящего между ФК «Ростов» и «Крыльями Советов». Игра начнется в 16:30 на центральном стадионе города – «Ростов Арена».Чтобы после завершения матча горожанам было проще добраться домой, департамент транспорта разработал новые маршруты. Они будут действовать до 19:30.Автобусы маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до ТРК «МЕГАМАГ» и до «Аллеи «Ростов-Арена». Также предусмотрено добавление дополнительных дежурных автобусов на этих маршрутах для удобства пассажиров.