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Из-за игры ФК «Ростов» с «Крыльями Советов» изменится схема движения транспорта

Из-за игры ФК «Ростов» с «Крыльями Советов» изменится схема движения транспорта
В Ростове-на-Дону изменится схема движения общественного транспорта из-за предстоящего между ФК «Ростов» и «Крыльями Советов». Игра начнется в 16:30 на центральном стадионе города – «Ростов Арена».

Чтобы после завершения матча горожанам было проще добраться домой, департамент транспорта разработал новые маршруты. Они будут действовать до 19:30.

Автобусы маршрутов № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до ТРК «МЕГАМАГ» и до «Аллеи «Ростов-Арена». Также предусмотрено добавление дополнительных дежурных автобусов на этих маршрутах для удобства пассажиров.
Фото: Дондей.
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