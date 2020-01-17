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Сеть «взорвали» детские фото ростовчанки Ирины Аллегровой

Сеть «взорвали» детские фото ростовчанки Ирины Аллегровой
В Интернете появились архивные фотографии певицы из Ростова-на-Дону Ирины Аллегровой. Несколько детских снимков артистки появились в Сети во вторник, 21 января. Поклонникам творчества Аллегровой посчастливилось увидеть кадры, сделанные в глубоком детстве Ирины, а также в школьные годы.

Самый первый снимок был сделан, когда «императрице» исполнилось всего пару лет. Фотографию явно создавали для семейного альбома — маленькая Ира причёсана, на её голове красуется огромный пышный чепчик с цветами.

Следующий кадр показывает нам Аллегрову в школьные годы.

Ещё один — во время цветущей молодости. Тут девушка уже стала модно стричься и красить волосы в тёмный цвет. Сейчас, кстати, тяжело представить Ирину брюнеткой — она создала себе имидж светловолосой звезды эстрады.

Напомним, артистка родилась в Ростове-на-Дону в 1952 году. Начало творческой карьеры пришлось на 1970 год, когда она стала работать в Ереванском оркестре. С 1976-го была солисткой ансамблей «Вдохновение», «Молодые голоса», ВИА «Факел». С каждым годом она зарабатывала всё большую популярность и вскоре уже выступала на сцене соло. Своё 68-летие Аллегрова отметила 20 января 2020 года.

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