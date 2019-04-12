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В Сети появился редкий кадр ростовчанки Ирины Аллегровой с короткими волосами

В Сети появился редкий кадр ростовчанки Ирины Аллегровой с короткими волосами
Архивное фото ростовчанки Ирины Аллегровой с короткой стрижкой попало в Интернет. Кадром поделились поклонники певицы на фан-страничке в социальной сети.

Для фотосессии Аллегрова надела серьги и кольцо с драгоценными камнями и набросила на плечи меховую накидку. При этом кадр получился не броским, а, наоборот, легким и нежным. Визажист не стал наносить яркий макияж певице, а лишь подчеркнул её губы и глаза.

Бурное обсуждение среди подписчиков вызвала причёска Ирины. Все поклонники сошлись на том, что короткая стрижка ей очень идёт, некоторые даже советуют и сейчас ей подстричься так же.

- Красивая! Ирина, вам очень идёт стрижка, - написала tychininaelena.

Пост активно набирает количество комментариев и «лайков». Всего за два часа снимок оценили уже около 4500 пользователей. При этом они оставляют десятки комментариев, восхищаясь внешностью и талантом Аллегровой.

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