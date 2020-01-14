Сеть «взорвало» ретрофото молодой ростовчанки Ирины Аллегровой



В Сети появилось чёрно-белое фото уроженки Ростова Ирины Аллегровой. Снимок опубликовали в фан-группе певицы.



На кадре запечатлена ещё совсем молодая Аллегрова. Некоторые подписчики отмечают, что годы берут свое, и в милой хрупкой девушке не узнать «шальную императрицу». В начале карьеры у певицы не было знаменитой пышной причёски — её волосы темного цвета были всегда аккуратно собраны. На лице юной Ирины очень мало косметики: только подведены глаза, и подкрашены ресницы. На губах — лёгкий светлый блеск.



Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону в 1952 году. С детства она занималась музыкой и рукоделием. После учёбы участвовала в фестивалях, озвучивала индийские фильмы. Путь на большую сцену начался в 70-х: певица солировала в музыкальных ансамблях и на сценах театров.