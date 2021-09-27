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Нового руководителя дирекции по строительству транспортной инфраструктуры назначили в Ростове

Нового руководителя дирекции по строительству транспортной инфраструктуры назначили в Ростове
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко представил нового руководителя городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. О назначении сити-менеджер сообщил на заседании коллегии 28 сентября.

В должность с 15 сентября вступил Владимир Костюк. Ранее он исполнял обязанности руководителя. Его предшественник Виталий Торос был назначен на пост в апреле 2021 года, но продержался в администрации всего два месяца.

Владимир Костюк уже имеет опыт подобной службы. Ранее он работал начальником отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы в областном Минтрансе.
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