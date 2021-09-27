Нового руководителя дирекции по строительству транспортной инфраструктуры назначили в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко представил нового руководителя городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры. О назначении сити-менеджер сообщил на заседании коллегии 28 сентября.В должность с 15 сентября вступил Владимир Костюк. Ранее он исполнял обязанности руководителя. Его предшественник Виталий Торос был назначен на пост в апреле 2021 года, но продержался в администрации всего два месяца.Владимир Костюк уже имеет опыт подобной службы. Ранее он работал начальником отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы в областном Минтрансе.