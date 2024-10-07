Начальника ГУ МЧС по Ростовской области сняли с должности

Фото: ГУ МЧС по РО

Сергея Филиппова, начальника Главного управления МЧС по Ростовской области, сняли с должности. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что соответствующий указ был подписан президентом РФ.Сергей Филиппов занял свой пост в 2020 году. Известен он стал из-за инцидента, когда угнал спецмашину из пожарной части в Новошахтинске.Во время своего визита главный пожарный региона заметил ключи в замке зажигания пожарной машины. По слухам, он сел в автомобиль и уехал, чтобы проучить подчиненных.Почему его сняли с должности, пока не известно.Сергей Филиппов родился в селе Белый Колодезь в Белгородской области.В 1992 году он был включен в состав смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта. С ноября 1994-го по июль 1995 года Сергей Филиппов в качестве бойца Федеральных войск принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.С июля 2014 года по апрель 2020 года Филиппов занимал должность начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области.Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2022 года № 352 ему было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.Сергей Филиппов имеет множество наград, среди которых - медаль «За отвагу», орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.