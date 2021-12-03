Сердечный приступ у водителя иномарки в Азове едва не стал причиной трагедии на дороге

Фото: gazeta.zp.ua.

В Азове пожилой водитель иномарки чудом не спровоцировал ДТП. У мужчины посреди дороги случился сердечный приступ. Об этом 6 декабря рассказали в УГИБДД по Ростовской области.Автомобилист за рулем «Шкоды» ехал по улице Московской. Неожиданно машина стала совершать хаотичные движения, словно водитель потерял управление. Затем иномарка остановилась недалеко от инспекторов ДПС. Водитель авто объяснил сотрудникам ГИБДД, что ему стало плохо за рулем. Мужчине не хватало воздуха и он чувствовал боль в груди. Правоохранители сразу вызвали бригаду медиков. Пока скорая помощь ехала, инспекторы дали автомобилисту попить и позвонили его родственникам.Прибывшие врачи диагностировали у мужчины сердечный приступ. Медики оказали необходимую помощь в машине «скорой», дали лекарства и отпустили домой вместе с приехавшими родственниками.